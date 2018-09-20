الاحتلال يهدد حماس

القدس- وطن: ذكر موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال نقلت عبر مصر رسالة لحماس حملت "تهديداً شديداً" في حال نفذت الحركة أي هجوم على الحدود.

وبحسب الموقع المذكور، فإن دولة الاحتلال حذرت حماس من استمرار المظاهرات بقوة على السياج ومحاولة إلحاق الضرر بالخطة الخاصة ببناء الجدار على طول حدود القطاع.

ووفقا للموقع، فإنها شددت على أن "ردها سيكون صعبا" في حال نفذت حماس أي هجوم نوعي على الحدود.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إن هناك قوات احتياطية موجودة خلف الحدود للتعامل مع أي سيناريو تصعيدي بما في ذلك حماية المستوطنات.

وبينت أن الأوضاع تشير إلى إمكانية حدوث تصعيد كبير وواسع النطاق خلال الأسابيع المقبلة في ظل توتر الأوضاع، وأن الجيش "مستعد للتعامل مع كل السيناريوهات اللازمة".