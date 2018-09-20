غزة تستعد للجمعة الـ26 من مسيرات العودة.. "كسر الحصار"

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة غداً الجمعة بفعاليات مسيرات العودة والتي بعنوان "كسر الحصار"، وهي الجمعة 26 من مسيرات العودة الكبرى.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار ، أن الشعب الفلسطيني يضرب للأمة جمعاء مثلا في البطولة والصمود أمام ‏أكبر أعداء البشرية الذين يهيمنون على الشعوب المغلوبة والمستضعفة.

وعبرت في بيان لها ،عن بالغ اعتزازها وامتنانها للمقاومة الفلسطينية الباسلة، التي دحرت في مثل هذه الذكرى قبل ثلاثة عشر عامًا قطعان المستوطنين من أرضنا غزة، وحولت استراتيجية العدو وعقيدته التوسعية إلى عقيدة التراجع، تجسدت في الانكماش والاندحار.

ودعت إلى اصطفاف وطني كبير يتجاوز الآثار الكارثية التي خلفها اتفاق أوسلو بعد مرور ربع قرن على توقيعه، اصطفافا على أساس إلغاء الاعتراف بالكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون معه، واعتماد استراتيجية المواجهة الشاملة التي حددتها قوى شعبنا في اتفاق القاهرة2011 لتوحيد الصف وتسعير المقاومة حتى هزيمة العدو ودحره عن مقدساتنا وأرضنا وتاريخنا.