الاحتلال يعتقل 3 شبان خلال اقتحامات في الضفة

طولكرم- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت خلالها ثلاثة مواطنين.

وخلال اقتحامها مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد الخليل من الحي الغربي في المدينة، عقب مداهمات وتفتيش للمنازل.

كما اعتقلت دوريات أخرى من قوات الاحتلال الشاب رامي عزات الريماوي من بلدة بيت ريما، قضاء محافظة رام الله، خلال اقتحامها فجرًا.

وفي سياق متصل، جرى اعتقال مواطن مجهول الهوية خلال تواجده قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

وتخلل ذلك مواجهات مع الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة. بينما لم تعرف هوية المُعتقل.