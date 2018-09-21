إطلاق نار في ولاية نيويورك يوقع عدة جرحى

وطن: أصيب 7 أشخاص من بينهم طفلة في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الخميس في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال قائد الشرطة المحلية، فرينك فوولر، للصحفيين: "لدينا 5 مصابين وتتراوح أعمارهم بين 8 و35 عاما".

وأضاف فوولر أن الحالة الصحية لكل المصابين مستقرة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

من جهتها أفادت قناة "CNY Central" بأن الحادث وقع في منزل خاص اجتمع فيه أعضاء أسرة رجل مسن (81 عاما) توفي صباح نفس اليوم.

ووفقاً لمنشور على موقع فيس بوك، قال اتحاد رجال الإطفاء في سيراكيوز إن هناك 7 ضحايا جراء إطلاق النار في شارع ميدلاند بالمدينة، وقال متحدث باسم إدارة الشرطة في سيراكيوز إنه لا تتوافر أي معلومات أخرى عن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر موقع سيراكيوز دوت كوم الإخباري أن حادث إطلاق النار وقع عند تجمع أسري بعد وفاة شخص بسبب مرض السرطان في وقت سابق، وأضاف الموقع أن عربات الإسعاف شوهدت وهي تغادر الموقع برفقة الشرطة في حوالي الساعة 9:15 مساء.

وأشار إلى أن 10 أعيرة نارية على الأقل أطلقت في الحادثة التي وقعت بوسط مدينة سيراكيوز التي تبعد نحو 402 كيلومتراً شمال غربي مدينة نيويورك.

وذكر الصحفيون أن هذا المنزل يعتبر مكانا مرتبطا بإحدى الجماعات الإجرامية، غير أن الشرطة لم تعلق على هذه المعلومات. كما لم تعلق على المعلومات المنقولة عن شهود عيان، قالوا إنهم شهدوا مهاجمين اثنين أو ثلاثة كانوا موجودين قرب المنزل.