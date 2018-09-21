حماس: مسيرات العودة واجهت ثلاثة تحديات ولا تنازل عن بنود كسر الحصار

غزة- وطن: قال القيادي في حماس طاهر النونو إن مسيرات العودة، واجهت ثلاثة تحديات كبيرة، موضحًا أنها "الاستمرارية، والزخم الشعبي، ونوعية وسائلها السلمية".

وذكر النونو أن "أهل غزة، تجاوزوا تلك التحديات، بإرادتهم القوية".

وشدد على أن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأنه لن يكون هناك أي تنازل أو تهاون في بنود كسر الحصار".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني خرج بإرادته القوية الموحدة قبل جميع الفصائل والقيادات الوطنية، ليقول لا وكفى للحصار الظالم".

وفي سياق متصل، أشار القيادي في حماس، وفق ما أورده موقع قناة الأقصى صباح اليوم الجمعة، إلى أن تشديد الحصار على غزة "من قبل الاحتلال والسلطة" الفلسطينية في الضفة الغربية، "سيبوء بالفشل، ولن يحقق أهدافهما بخنق غزة". وفق قوله.

وتابع إن "محاولات الاحتلال والسلطة خلق تناقضات وخلافات فلسطينية في قطاع غزة، باءت بالفشل"، بحسب النونو.