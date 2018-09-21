فلسطين تشارك في الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رام الله- وطن: شاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، في الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ويرأس وفد دولة فلسطين للمؤتمر، المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير صلاح عبد الشافي، وعضوية سكرتير اول إيهاب الغول.

واكد الغول، الذي القى كلمة دولة فلسطين في المؤتمر، على تحمل دولة فلسطين المسؤوليات الدولية في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين حيث كانت فلسطين من اول الدول التي وقعت وصادقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 2017.

ولفت الغول انتباه الاسرة الدولية لحقيقة ان إسرائيل تبقى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخضع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.

ورحبت العديد من الوفود بانضمام دولة فلسطين الى معاهدة عدم الانتشار وتوصلها الى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ ضمانات شاملة. ومن هذه الوفود حركة عدم الانحياز، الكويت، اليمن، كوبا، فنزويلا، العراق وإيران.