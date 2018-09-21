صحة غزة: 183 شهيد و20 ألف إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة

غزة- وطن: أعلن الناطق باسم وزارو الصحة الفلسطينية اشرف القدرة، اليوم الجمعة، عن الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018 و حتى اليوم وكانت كالتالي:

183 شهيد و20160 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز

من الشهداء:

32 طفل

3 سيدات

من مجمل الاصابات:

3820 اطفال

1870 سيدة

درجة الخطورة في الاصابات:

443 خطيرة

4776 متوسطة

14941 طفيفة

تصنيف الاصابات:

5039 رصاص الحي

540 معدني مغلف بالمطاط

8481 اختناق بالغاز

6100 شظايا و اصابات اخرى

مكان الاصابة في الجسم:

752 بالراس و الرقبة

421 بالصدر و الظهر

470 بالبطن و الحوض

1497 اطراف علوية

6448 اطراف سفلية

2091 اماكن متعددة

حالات البتر 76 حالة من بين الاصابات:

68 اطراف سفلية

2 اطراف علوية

6 في اصابع اليد

اجمالي استهداف الطواقم الطبية ادى الى:

3 شهداء و 395 اصابة مختلفة.

الشهيد المسعف موسى ابو حسنين 35 عام*

الشهيدة المسعفة رزان النجار 21عام*

الشهيد عبد الله القططي 22 عام*

وتضرر 75 سيارة اسعاف بشكل جزئي.