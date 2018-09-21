فيديو| البرغوثي: حصار الاحتلال فشل في منع المظاهرة الشعبية في الخان الأحمر

رام الله- وطن: قال النائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال حول الخان الاحمر، واغلاق الطرق المؤدية اليه فشل في منع الكثيرين من الوصول للخان الاحمر وأداء صلاة الجمعة، والمشاركة في مظاهرة المقاومة الشعبية ضد مخططات هدمه.

وأضاف البرغوثي اثناء مشاركته في المظاهرة ان الخان الاحمر اصبح عنوانا وقلعة للمقاومة الشعبية التي يحب ان تنتشر في كل فلسطين ضد مخططات الاستيطان والتطهير العرقي.