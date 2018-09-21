اصابة 30 مواطنا .. الالاف يشاركون في جمعة كسر الحصار

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان 30 مواطنا اصيبوا بجراح مختلفة و اختناق بالغاز شرق قطاع غزة حتى اللحظة خلال مشاركتهم في جمعة كسر الحصار.

وبدأ المواطنون عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرة العودة وكسر الحصار.

ووصل الآلاف المواطنين إلى مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وبدأوا بإشعال إطارات السيارات قرب السياج الزائل تزامناً مع اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع واستهداف الطواقم الطبية والصحفية بشكل مباشر.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين والتي تحمل عنوان #جمعة_كسر_الحصار.

يُشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي، للمطالبة بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، واستشهد من انطلاق المسيرة 183 شهيداً وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجراح مختلفة.