مدرب ليفربول يصرّح: لا ننتظر شيئاً من صلاح هذا الموسم.. والفريق سينافس على جميع الألقاب

وطن: حاول مدرب ليفربول، يورغن كلوب، رفع الضغط عن نجم الفريق المصري محمد صلاح، مؤكداً على أن لا أحد ينتظر منه تكرار ما فعله الموسم الماضي. وتعرض صلاح لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه الواضح في افتتاح الموسم الكروي الجديد وعدم تسجيله لأي هدف خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساوثامبتون القادمة: «صلاح قدم عرضاً جيداً دفاعياً في آخر مباراتين. ومن الطبيعي أن يمر اللاعب بفترات فراغ لا يسجل خلالها». مكملاً: «الجميع ينتظر منه تكرار الموسم الماضي، ولكن نحن هنا لا ننتظر شيئاً، حتى الآن سجل هدفين، الموسم الماضي بعد نفس العدد من المباريات سجل ثلاثة. يالها من أزمة!».

وتحدث الألماني عن حالة زميل صلاح في الهجوم، روبيرتو فيرمينيو: «هو بحالة طيبة ويمكنه أن يشارك ويمكنه أن يلعب بجوار ستوريدج في نفس التشكيلة».

وأكد كلوب أن طموح فريقه هو التتويج بكل البطولات هذا الموسم: «حظينا ببداية جيدة حتى الآن للموسم، لا يزال الوقت مبكراً، ولكن بالتأكيد نريد الفوز بكل شيء». وأضاف: «الحظ كان معنا أمام باريس سان جيرمان بتسجيل فيرمينيو الانتصار، يجب أن نحسم المباريات مبكراً».

وواصل الألماني: «يجب أن نتحلى بالثقة، لا يوجد إرهاق لأن كان هناك وقت كاف من الثلاثاء وحتى السبت». واستطرد كلوب عن بطولة الدوري: «هذه البطولة لن تنتظرك، إذا أردت البقاء في القمة يجب أن تفوز منذ البداية، يجب أن نظهر قدرتنا على التنقل بين أجواء الدوري المحلي وأجواء أوروبا».

وخص كلوب بالإشادة اللاعب المخضرم جيمس ميلنر: «32 عاماً في كرة القدم تعني أنك متقدم بالعمر.

لكن في الحياة عموماً أنت لا تزال صغيراً. في الموسم الماضي كان صاحب أكبر رقم من التمريرات الحاسمة بأوروبا». وأتبع: «هو مثال يحتذى به في الفريق وذو أهمية قصوى لنا فنياً بما يبذل من مجهود وما يقدم من عطاء».

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز مناصفة بالعلامة الكاملة مع تشيلسي بعد مرور خمس جولات من عمر المسابقة.