تل أبيب:نحتفظ بحرية التحرك في سوريا رغم مقتل الجنود الروس

وطن: أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الجمعة أن القواعد العملانية المتفق عليها مع روسيا في سوريا لا تزال كما هي بعد مقتل 15 جنديا روسيا أسقطت طائرتهم مساء الاثنين، ملمحا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحرية التحرك في الدولة المجاورة.

وقال المسؤول العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه "ليس هناك تغيير في آلية عدم الاشتباك (بين إسرائيل وسوريا) إثر هذا الحادث المؤسف." مضيفا " إن آلية عدم الاشتباك والإجراءات العملانية بيننا وبين الجيش الروسي تبقى قائمة ولم تتغير".

ويقصد بمصطلح “عدم الاشتباك” تبادل المعلومات بين البلدين وخفض مخاطر التصادم.

وكانت هذه الالية تقررت بين إسرائيل وروسيا عام 2015 مع بدء تدخل القوات الروسية إلى جانب القوات السورية لتجنب الصدام بين الجيشين الروسي والإسرائيلي في سوريا.