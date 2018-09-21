الجمعة القادمة "انتفاضة الاقصى"

وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وسكّان الداخل المحتل للانخراط في مسيرات العودة وكسر الحصار داعية اهالي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة بعنوان "جمعة انتفاصة الاقصى".

وشددت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد في مخيم العودة في منطقة ملكة شرق غزة على ضرورة استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية كخطوة على طريقة مواجهة صفقة القرن.

وقالت الهيئة:" آن الأوان لكسر الحصار الظالم عن الصامدين في قطاع غز".

واضافت:"نقول للاحتلال المسيرات ستستمر فإما رفع الحصار أو مواجهة بأس الجماهير الهادرة".

ووجهت الهيئة التحية للمشاركين في الارباك والإزعاج اليلي للاحتلال.