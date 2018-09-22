توقيف 48 مطلوباً على معبر الكرامة الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: تنقل اكثر من 34 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 48 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (18855) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (15517) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (48) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (25) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.