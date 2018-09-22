مصرع أربعة أشخاص و181 إصابة في 268 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي اربعة اشخاص مصرعهم وأصيب 181 شخصاً بجراح في 268 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 268 حادث سير نتج عنها مصرع اربعة اشخاص، وإصابة 181 شخص وصفت اصابة شخصين منها بالخطيرة و 21 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 158 بالبسيطة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 18028 مركبة وأنزلت عن الشارع 197 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 8319 مخالفة مرورية، وحجزت 203 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 70 مركبة غير قانونية.