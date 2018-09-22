آلية السفر عبر معبر رفح ليومي الأحد والاثنين

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليومي الأحد والاثنين 23 و24 أيلول 2018، وهي على النحو الآتي:

1️⃣ السفر يوم الأحد (9/23): المتبقي من الحافلة الثانية، والحافلة الثالثة من كشف (9/19)، وعليهم التواجد الساعة 6:00 صباح الأحد في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

2️⃣ السفر يوم الإثنين (9/24): المتبقي من الحافلة الثالثة الذين لم يتسنّ لهم السفر يوم الأحد، إضافة إلى الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (9/19)، وعليهم تسليم جوازات سفرهم يوم غدٍ الأحد في صالة "النجار" بخانيونس الساعة 8:00 صباحاً مع إحضار بطاقة الهوية، على أن يتم تسهيل سفرهم صباح يوم الاثنين.