أربعة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، ردا على سياسات الاحتلال بحقهم.

هذا ويواصل الأسير عمران الخطيب 60 عاما من مخيم جباليا في غزة، يواصل إضرابه لليوم 50 على التوالي، مطالباً بالإفراج المبكر عنه بعد أن قضى 21 عاماً في سجون الاحتلال.

فيما ويواصل الأسير خضر عدنان 40 عاماً من بلدة عرابة في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 22 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي، وتعرض لعمليات نقلٍ تعسفية منذ إعلانه للإضراب، كان آخرها إلى معتقل "الجلمة".

كما ويُواصل الأسير جواد جواريش 36 عاماً من بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 11 أيام في عزل "هداريم" احتجاجاً على نقله التعسفي من معتقل "عسقلان"، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع للمعتقل.

بينما أعلن الأسير إسماعيل عليان 27 عاماً من بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري، واُعتقل بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2017، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.