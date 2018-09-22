القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتكثيف حملات مناصرة الخان الأحمر والريسان

رام الله- وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، برنامجها للمقاومة الشعبية الأسبوعي، تحت عنوان "أسبوع الحسم" نصرة للخان الأحمر.

ودعت في بيان وصل وطن نسخة عنه، الى اعتبار الاسبوع الحالي اسبوع الخان الاحمر اسبوع الحسم امام امكانية الاحتلال على تنفيذ مخططه الاستعماري بهدم التجمع مع تصاعد الاجراءات والحصار الاحتلالي، والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت للتصدي لاي محاولة احتلالية لاخاء الخان الاحمر قسرا.

كما ودعت القوى لأوسع مشاركة في الفعالية المقررة السبت المقبل 29/9 بعنوان حماية الوقف الارثودكسي واجب ومسؤولية وطنية حيث سيكون التجمع امام النادي الارثودكسي برام الله الساعة 12 ظهراً.

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في المسيرة الاسبوعية في منطقة جبل الريسان اسنادا للاهل في كفر نعمة وخربثا وراس كرر، امام محاولات الاستيلاء على الاراضي ومصادرتها لصالح المخطط الاستيطاني في المنطقة حيث ستنطلق المسيرة بعد صلاة الجمعة المقبل باتجاه الاراضي المهددة

وكذلك للمشاركة في الاعتصام الدائم في خيمة الاعتصام في الخان الاحمر حيث ستقام صلاة الجمعة في الخيمة تاكيدا على رفض سياسات التهجير القسري، واسنادا للتجمعات البدوية الصامدة في وجه الاحتلال وحماية البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

ودعت للتواجد في منزل عائلة ابو حميد في مخيم الامعري وحماية البيت من الهدم والتصدي للاحتلال في حال اقدم على تنفيذ جريمته بكل الامكانات المتاحة.