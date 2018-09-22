المدني يحاكم أمام القضاء العسكري.. قرار تفسيري للمحكمة الدستورية يثير حفيظة المؤسسات الحقوقية

رام الله- وطن- رولا حسنين: ضمن تداخل غير مسبوق في منظومة القضاء، أصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس المنصرم، قراراً تفسيرياً حول ماهية "الشأن العسكري الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني"، قرار فاجأ المؤسسات القانونية والحقوقية، على اعتباره انتهاك صارخ للقواعد الدستورية التي تضمنها القانون الأساسي.

وللكشف عن ماهية القرار، تحدثت وطن مع عضو نقابة المحامين داوود درعاوي، والذي قال إن القرار تفسيري لتفسير "ما المقصود بالشأن العسكري الوارد في القانون الأساسي" لتفسيره وفق قانون الشرطة الأخير، الذي ينص على أن مخالفات عنصر الشرطة خارج الشأن العسكري، تختص المحاكم المدنية في مقاضاته.

درعاوي لـ وطن : القرار يوسع من صلاحيات القضاء العسكري على حساب المدني

وأضاف "لتحديد ما هي الجرائم التي تندرج تحت الشأن العسكري، قررت المحكمة الدرستوية عدم قانونية المواد التي تنص على محاكمة الشرطة في غير الشأن العسكري أمام القضاء المدني، وتبنت معيار شخصي في الشأن العسكري، يعني أن العسكريين أو غير العسكريين الذين يرتكبون جريمة ضد عسكري سيتم محاسبتهم لدى القضاء العسكري، مستندة في هذا التفسير الى قانون العقوبات الثوري، ما يعني أيضاً أن أي جريمة يرتكبها العسكري حتى وإن كانت في الشأن المدني "كالفساد أو الشيكات دون رصيد مثلاً" ستكون محاكمته عسكرية وليست مدنية.

وحول خطورة هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، أوضح درعاوي لـ وطن أنه يضرب فكرة القاضي المدني، ويوسع من صلاحيات القاضي العسكري على حساب القضاء النظامي المدني.

واستنكر درعاوي القرار بمنشور له على صفحة الفيسبوك، موضحاً خطورته وفقاً للقانون، حيث قال "إن القرار التفسيري رقم 2/2018 الصادر عن المحكمة الدستورية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية التي تضمنها القانون الأساسي الفلسطيني، من عدة جوانب، تتمثل في:

- تبنى القرار المعيار الشخصي في تفسير الشأن العسكري الوارد في المادة 101 الفقرة الثانية من القانون الأساسي والتي نصت( 2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري). ذلك أنه لا يختلف اثنين من الحقوقيين ان عبارة الشأن العسكري بحد ذاتها تجزم بتبني المشرع الدستوري للمعيار الموضوعي في تحديد نطاق اختصاص المحاكم العسكرية وذلك أن المشرع إذا أراد افصح وهنا الإفصاح الواضح يؤكد على تبني المعيار الموضوعي من حيث نوع الجرائم التي تختص بها المحاكم العسكرية وليس لهذه المحاكم وفقا لارادة المشرع أي اختصاص في أي جريمة لا تتصل بالشأن العسكري أي الجرائم التي ترتكب من العسكريين بسبب الوظيفة العسكرية وبشكل متصل بأداء هذه الوظيفة سواء في زمن السلم أو زمن الحرب، فلو أراد المشرع تبني المعيار الشخصي لافصح عن ذلك بأن قال وتختص هذه المحاكم بمحاكمة العسكريين في كافة الجرائم التي يرتكبونها خلال ارتباطهم بالوظيفة العسكرية.

- المعيار الشخصي في النظريات الجنائية هجرته كافة المدارس الفقهية ما بعد تبني الشرعة الدولية ومعايير المحاكمة العادلة وأهمها ضمانة القاضي الطبيعي وهذه الضمانة نصت عليها المادة 30 من القانون الأساسي، والغالب في الفقه الجنائي يطبق المعيار الموضوعي أو المزدوج مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.

- المحكمة الدستورية تجاوزت حدود صلاحياتها وانتهكت القانون الأساسي بأنها ألغت ضمانات المحاكمة أمام القاضي الطبيعي لافراد الشرطة خارج نطاق الشأن العسكرية من جرائم لا تتصل بالوظيفة العسكرية وفقا لقانون الشرطة، كمان أنها انتهكت معايير المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. حيث جاءت المواد المقرر عدم دستوريتها منسجمة مع نص المادة 30 و 101من القانون الأساسي.

- استخدمت المحكمة الدستورية في التفسير قانون العقوبات والإجراءات الثوري وهو قانون لم ينشر ويتعارض مع القانون الأساسي ويبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء الثوري.

- نصت المادة (32) من القانون الأساسي (كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر).

ابراهيم البرغوثي لـ وطن : القرار التفسيري هذا هو عسكرة للوطن

من جانبه قال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي خلال حديثه مع وطن ، نرى في هذا القرار التفسيري اعلان عن عسكرة الوطن، لا سيما أن هذا القرار قلب القاعدة الدستورية التي تقضي بأن القضاء الطبيعي هو الأصيل، والقضاء الاستثنائي كالقضاء العسكري ويختص بمسائل على سبيل الحصر" لذلك القضاء العسكري مختص فقط بمحاكمة العسكريين -هم الأمن باستثناء الشرطة المدنية-.

وأضاف أن خطورة هذا القرار التفسيري تكمن في توسع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث قضت بعدم دستورية المواد في قانون الشرطة في معرض قرار تفسيري، وهذا تجاوز لحكم القانون.