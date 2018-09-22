184 شهيدا و76 حالة بتر منذ نهاية آذار الماضي في غزة

غزة-وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن إحصائية تفصيلية لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين السلميين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3 و حتى 21/9/2018.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن 184 مواطناً استشهدوا بينهم 32 طفلاً و3 سيدات، فيما أصيب 20472 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وأضافت أن حالات البتر وصلت إلى 76 حالة من بين الاصابات، من بينهم، 68 اطراف سفلية، و2 في الأطراف علوية، و 6 في أصابع اليد.