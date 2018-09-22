7 حرائق في المستوطنات بفعل بالونات غزة الحارقة

وطن-وكالات: أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ في دولة الاحتلال مساء السبت، عن تعاملها مع سبعة حرائق في مناطق مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة" نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.

وذكر موقع "مفزاك" العبري أن سبعة حرائق اندلعت بفعل بالونات حارقة بمناطق مختلفة في الغلاف، وجرى السيطرة عليها جميعًا.

وأشار الموقع إلى أن أحد الحرائق وقع على المدخل الغربي لمستوطنة "نتيفوت" بالقرب من أحراش "بوهو".

وعادت الحرائق الناتجة عن بالونات غزة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة.

واستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات وسيلة لإيصال شعل حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 184 مواطنًا شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت ما تسمى بسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية مؤخرًا إن: الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف، وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيقل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة، وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في المستوطنات الإسرائيلية.