بيت صفافا يتغلب على نادي جنين في مباراة البطاقات الحمراء

بيت لحم-وطن: حقق فريق العربي بيت صفافا، مساء اليوم السبت، انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى، بعد ان أوقف انتصارات نادي جنين، وفاز عليه بهدف وحيد، في المباراة التي اقيمت بينهما على إستاد الخضر ضمن الجولة الثالثة.

وأنهى جنين المباراة منقوصا من ثلاثة لاعبين بعد نيلهم البطاقة الحمراء، كما طرد حكم اللقاء لاعب العربي لبيب بري وهو على مقاعد الاحتياط.

جاءت المباراة فاترة ودون المستوى، في غفلة من مدافعي جنين خطف عبيده أبو كف هدف السبق والوحيد في الدقيقة الـ23 من زمن الشوط الأول عندما مرر إبراهيم ذيب الكرة الى داخل الصندوق، وصلت الى أبو كف الذي سددها زاحفة على يسار الحارس ربيع بريك.

وأضاع نادي جنين فرصة التعديل عند الدقيقة الـ 32 بعد ان تهيأت الكرة أمام سامح علوان وجها لوجه مع الحارس، وسدد الكرة صدها الحارس بأعجوبة، وشهد الشوط إشهار البطاقة الحمراء الاولى للاعب بيت صفافا لبيب بري وهو جالس على مقعد الاحتياط.

وجاء الشوط الثاني أكثر ندية واثارة لكنه افتقد الى التركيز والهجمات الخطيرة، وشهد طرد حارس جنين ربيع بريك بالبطاقة الحمراء، وفي الدقيقة الـ89 طرد لاعب جنين احمد السمودي بالبطاقة الحمراء بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.

وفوت اللاعب محمد عمر على نادي جنين فرصة تعديل النتيجة بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء سددها بعيدا عن المرمى، وفي الوقت الضائع طرد الحكم اللاعب الثالث من نادي جنين قيس بريكي، لينتهي اللقاء بفوز العربي بيت صفافا بهدف وحيد.

وحكم اللقاء: للساحة جواد عاصي، وساعده فاروق عاصي، واحمد علوي ،ومحمد نماصر رابعا، وراقبها ربحي وقاد، ومقيم حكام خالد الشلودي.

وفي بقية نتائج مباريات اليوم، خسر دورا على ملعبه أمام هلال أريحا بهدف وحيد، كما خسر نادي القوات الفلسطينية على أرضه أمام الصاعد حديثا للدوري نادري العيسوية بهدف وحيد أيضا.