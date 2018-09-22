حماس: بحثنا مع الوفد المصري المصالحة وكسر حصار غزة

غزة-وطن: قالت حركة حماس مساء السبت إنها بحثت مع وفد أمني مصري زار قطاع غزة اليوم ملفي المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "أجواءً إيجابية" سادت اللقاء.

وذكر بيان للحركة أن وفدًا من قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استقبل اليوم وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى، "في إطار العلاقات الراسخة مع جمهورية مصر العربية".

وأضحت الحركة أن الطرفين "ناقشا العديد من القضايا خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة".

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، "وتم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية 2011م، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئين والاستيطان".

ولفتت إلى أن المجتمعون استعرضوا الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014 م ، والالتزامات المترتبة على ذلك من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنه "دار نقاش معمق حول سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات".

وغادر مساء اليوم وفد أمني مصري غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز الإسرائيلي بعد زيارة مفاجئة للقطاع استمرت ساعات.