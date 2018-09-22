"محدث" اصابة شابين بقصف لطائرات الاحتلال شمال قطاع غزة

غزة-وطن: أصيب مواطنان على الأقل الليلة بقصفت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال مساء اليوم السبت، مجموعة من المواطنين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بوصول إصابتين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار على مجموعة من المواطنين في منطقة أبو صفية الحدودية شرق بلدة جباليا، وإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي وحالتهم متوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال خلال إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع الرصاص الحي على عشرات المواطنين المحتشدين في مخيم العودة المقام على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.

وتم نقل الجريحين إلى مستشفى ناصر في خان يونس، للعلاج، وحالتهما وصفت بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

كما أصيب شابان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بين مجموعة من المواطنين وقوات الاحتلال قرب موقع "المدرسة" العسكري الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقلا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.