18 مؤسسة تتنافس على انتخابات اللجنة التنسيقية للائتلاف التربوي الفلسطيني

رام الله-وطن: تتنافس ١٨ مؤسسة أهلية على انتخاب اللجنة التنسيقية للائتلاف التربوي الفلسطيني، من أصل ٣٦ مؤسسة بالضفة الغربية و١٤ مؤسسة في قطاع غزة.

وتأسس الائتلاف التربوي الفلسطيني في العام ٢٠٠٧ بمبادرة من مركز ابداع المعلم، بهدف الضغط على وزارة التربية والتعليم لابقاء التزامها بأجندة التعليم للجميع، التي أقرت دوليا ووقعت عليها فلسطين.

وقد انضم الائتلاف الفلسطيني للحملة العالمية للتعليم عام ٢٠٠٨، وأصبح عضوا في الحملة العالمية للتعليم، ولاحقا اصبح نائبا لرئيس مجلس الادارة للحملة للتعليم.

والجدير ذكره أن الحملة العالمية للتعليم تسعى لضمان وجود تعليم نوعي شامل يَضمْن المجانية الالزامية والمساواة وتعليم مدى الحياة.

ويلتزم الائتلاف الوطني برؤية الحملة العالمية وأهدافها الاستراتيجية.

ويقوم الائتلاف بإجراء انتخابات منتظمة، تنتخب بها لجنة تنسيقية هدفها قيادة عمل الائتلاف على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، كما تشرف على تطوير خطته الاستراتيجية والتنسيق لأنشطته وتطوير اليات العمل.