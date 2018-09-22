الجهاد تدين الاعتداء على العرض العسكري في ايران

غزة-وطن: أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، الاعتداء الاجرامي الذي استهدف عرضًا عسكريا للجيش الإيراني، والذي استهدف أيضًا جمعًا من المواطنين المدنيين، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتقدمت الحركة بحسب وكالة فلسطين اليوم المقربة منها بأحر التعازي والمواساة للجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

وأكدت الحركة أن "هذه الاعمال الإرهابية هي محاولة للعبث بأمن واستقرار الجمهورية الاسلامية بهدف معاقبتها على مواقفها الثابتة الرافضة للكيان الصهيوني ومجابهة الهيمنة الامريكية على المنطقة".