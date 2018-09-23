الاحتلال يمهل أهالي الخان الاحمر حتى الاول من الشهر المقبل لهدمه ذاتيا

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاحد، قرية الخان الاحمر شرق القدس وسلمت الاهالي اخطارًا أمهلتهم بموجبه حتى الاول من تشرين اول/اكتوبر، لهدم منازلهم بأيديهم، والا فأنها ستنفذ قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن الهدم.

وقالت مصادر محلية من تجمع الخان الاحمر لـ"وطن"، أن قوات الاحتلال اخبرت السكان أنهم ان لم يقوموا بالهدم ذاتيا فأن الجرافات ستهدم التجمع بشكل كامل بجميع منافعه وعيادته ومدرسته الوحيدة.

ويرفض السكان قرار سلطات الاحتلال بالهدم، مؤكدين ان موقفهم هو "هم سيهدمون ونحن سنبني".

واكد الناطق باسم عرب الجهالين داوود الجهالين في حديث لـ"وطن"، أن الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر متواصل لليوم الـ19 على التوالي، وسط حضور وتضامن وطني ودولي كبيرين، رغم عرقلة الاحتلال وصول النشطاء للقرية عبر نصب الحواجز العسكرية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرت بهدمها خلال أسبوع.

وسبق أن قررت المحكمة في أيار/ مايو المنصرم هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.