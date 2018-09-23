انتخاب القاضي احمد الأشقر رئيسا للاتحاد العربي للقضاة

رام الله - وطن: أنتُخِبَ القاضي د.أحمد الأشقر، من مدينة طولكرم، رئيساً للاتحاد العربي للقضاة في تونس.

وجرى الانتخاب خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي للأتحاد العربي للقضاة في تونس، بحضور 12 ناديا وجمعية ونقابة قضائية عربية.

وقال القاضي الأشقر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هذه ثقة غالية، نسأل الله انا والزملاء كافة من كل الدول العربية المنتخبين في اجهزة الاتحاد المختلفة، أن يمن علينا بالتوفيق والسداد، ونعاهد القضاة العرب أمام الله أن نكون حصنا منيعاً للدفاع عن استقلال القضاء وتعزيز التعاون القضائي العربي المشترك".

وأهدى الأشقر نجاحه لكل القضاة العرب في هذا اليوم التاريخي بولادة اول اتحاد عربي للقضاة.