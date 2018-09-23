صيدم: إطلاق مسابقة بطل فلسطين في الرياضيات قريباً

وطن: أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الوزارة ستطلق قريباً مسابقة "بطل فلسطين في الرياضيات"، وذلك تعزيزاً لأهمية البحث العلمي في الرياضيات، وتشجيع الطلبة للالتحاق بهذا التخصص وغيره من التخصصات العلمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بمكتبه، مدير عام الهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه" د. عبد الجابر الهودلي، بحضور مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، وعدد من أسرتي الوزارة والهيئة.

وأشار وزير التربية إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز اهتمام الطلبة بالتخصصات العلمية بما فيها الرياضيات؛ خاصةً في ظل عزوف الطلبة عن الالتحاق بهذه الخصصات، مثمناً الشراكة مع "رفاه"، ومشيداً بجهدها المبذول على صعيد تطوير مادة الرياضيات وإبراز أهميتها من خلال عدة نشاطات منهجية تعليمية؛ منها إقامة نوادٍ خاصة بهذا السياق.

من جهته، أشاد الهودلي بالجهود التطويرية التي تخطوها وزارة التربية؛ في سبيل إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، والاهتمام بتعزيز الشراكة مع الهيئة خاصةً في سياق تحديث الطرق المبتكرة في تدريس الرياضيات بما يضمن تطوير مهارات الطلبة.