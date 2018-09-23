إضراب شامل في جميع مؤسسات "الاونروا" غدا

وطن: أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، عن الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة، غدا الإثنين؛ رفضا لفصل مئات الموظفين، وللتقليصات الخطيرة بحق اللاجئين.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، صباح اليوم الأحد، إن إدارة الوكالة أغلقت كل أبواب الحوار لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفا، بل وتهدد بإعادة التشكيل الصفي الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي.

وأوضح على جميع الموظفين والعاملين في الأونروا بالإلتزام في الإضراب الشامل، وأنه ما من أحد من الموظفين في مأمن، وأن الجميع تحت تهديد الفصل أو التقليص من قبل إدارة الوكالة.

ونوه إلى مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم، الساعة الحادية عشر صباحاً أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، حيث سيُعلن فيه عن إجراءات نقابية غير مسبوقة بحجم ما وصفه "جريمة فصل الموظفين".

واختتم بيان الاتحاد بدعوة إدارة الأونروا إلى أن تسارع في نزع فتيل الأزمة - وبإمكانها ذلك- أو أن تتحمل تبعات تدهور الأمور.