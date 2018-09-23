الأسبوع الثالث: نتائج مثيرة في دوري المحترفين والاولى

وطن: اختتمت امس السبت مباريات الاسبوع الثالث من دوري المحترفين، بمباراتين: الأولى جمعت مركز طولكرم وهلال القدس، والثانية جمعت المكبر والسموع.

في اللقاء الاول: فاز هلال القدس على المركز بالنتيجة 3/1 في لقاء احتضنه ملعب طولكرم، وبهذه النتيجة رفع هلال القدس رصيده الى "6" نقاط. فيما تجمد رصيد المركز عند "نقطة واحدة".

معن جمال لاعب المركز كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة "28" ثم حقق الهلال أهدافه عن طريق محمد يامين، وجونثان سوريا، وساري جاد الله في الدقائق "72،92،93" على التوالي. لينتهي اللقاء بفوز الهلال 3/1.

وفي دورا استضاف السموع، فريق جبل المكبر في لقاء انتهى بالتعادل الايجابي بهدف.

ايمن خربط سجل للمكبر في الدقيقة "60" وفي الدقيقة "83" حقق وائل عواودة هدف التعادل للسموع. وبهذا اصبح رصيد السموع "4" نقاط فيما حقق المكبر اولى نقاطه.

وفي دوري الدرجة الاولى:

حقق فريق العربي بيت صفافا فوزا ثمينا على نادي جنين في لقاء اخرج فيه الحكم جواد عاصي اربع بطاقات حمراء للاعبين.

اللقاء جرى على ملعب الخضر، واستطاع اللاعب عبيده ابو كف تحقق هدف الفوز للعربي لينتهي اللقاء بالنتيجة 1/ صفر. وبهذا رفع العربي رصيده الى "4" نقاط فيما بقي رصيد جنين "6" نقاط.

وفي لقاء آخر احتضنه ملعب الخضر استضاف فريق الخضر فريق ابناء القدس وانتهى اللقاء بفوز الابناء بالنتيجة 2/1.

حقق هشام الصالحي هدف التقدم للأبناء في الدقيقة "30"، فيما استطاع لاعب الخضر خليل عيسى تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة "73"، ليأتي هدف الفوز للأبناء عن طريق مصطفى ابو كويك في الدقيقة "95" وينتهي اللقاء بفوز الابناء2/1 ليرفع رصيده الى "4" نقاط فيما بقي رصيد الخضر "3" نقاط.

وفي لقاء ثالث تعادل فريق القوات مع فريق العيسوية بالنتيجة 1/ 1

محمد مليحات سجل للعيسوية في الدقيقة "72" فيما سجل هيثم خير الله لفريق القوات في الدقيقة "88" اللقاء جرى على ملعب فيصل الحسيني بالرام.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد القوات "5" نقاط فيما اصبح رصيد العيسوية "4" نقاط.

وفي دورا استطاع فريق هلال اريحا الفوز على فريق دورا بالنتيجة 1/ صفر، وبهذا رفع الهلال رصيده الى "4" نقاط، فيما بقي رصيد دورا "3" نقاط. حققها من فوزه في الاسبوع الاول.

وتختتم على ملعب الخضر الساعة السادسة مساء اليوم، مباريات الاسبوع الثالث لدوري الاولى، بلقاء يجمع العبيدية واسلامي قلقيلية.