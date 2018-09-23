جيش الاحتلال يتخوف من التظاهرات الليلة على حدود غزة

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجد صعوبة في التعامل مع التظاهرات الليلة الجماعية على حدود قطاع غزة.

وقال المحلل في الصحيفة "عاموس هارئيل" أن الاحتلال يخشى من قيام المتظاهرين بالتسلل بأعداد كبيرة إلى الأراضي المحتلة خلال هذه التظاهرات.

وأضاف المحلل أن الشبان الغزيين نجحوا باستغلال نقطة ضعف جديدة لقوات الاحتلال على حدود قطاع غزة، حيث تنخفض فعالية وسائل تفريق التظاهرات ليلاً، لاسباب منها ضعف مدى الرؤية خلال ساعات الليل، وصعوبة رصد الشبان من قبل القناصة وإصابتهم عن بعد.

وأشار هارئيل إلى أن ازدياد الحرائق في مستوطنات غلاف غزة يرفع من الضغط السياسي على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتصعيد الردود ضد قطاع غزة، وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في القطاع.