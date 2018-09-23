"النيابة": نقض الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قتل المغدورة آية برادعية

رام الله - وطن: تمكنت نيابة حماية الأسرة من العنف، من الحصول على قرار بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية المغدورة آية برادعية بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس، بإعلان براءة المتهمين، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

وأوضحت النيابة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها استندت إلى أن محكمة الموضوع وفي حكمها المطعون فيه قد بنت قناعتها على وقائع تصلح للإدانة على صحة الثبوت، ما شاب حكمها بخطأ الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل، ما يجعل الحكم الطعين أضحى معيبا يستوجب النقض والإلغاء.

والشابة آية براذعية(22عاما) من بلدة صوريف شمال الخليل، ألقيت في"الجب" في جريمة هزت الوجدان واثارت حملة واسعة من الادانة والاستنكار لهذا الفعل الشنيع قبل 3 سنوات.