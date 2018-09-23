نادي الأسير: قوات الاحتلال تمارس اعتداءات وحشية بحق عائلات الاسرى

رام الله- وطن: وثق نادي الأسير، اعتداء نفذته قوات الاحتلال، بشكل وحشي على 9 أفراد من عائلة كرامة من محافظة الخليل، بينهم مصاب بشلل نصفي وطفل.

وقال النادي في بيان صحفي، اليوم الاحد، إن هذا الاعتداء جرى خلال عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث اعتقلت خلالها 3 أفراد من العائلة، وهم المواطن جمال كرامة وزوجته هناء مسك، ونجلهما جميل، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا بشروط، وقد طال الاعتداء 4 من أبناء جمال كرامة وشقيقه ونجله، وثلاثة من أبناء عمومته، مشيرا الى ان جميع من تعرض للاعتداء جرى نقلهم لاحقا إلى مستشفى عالية الحكومي.

ووفقا لشهادات قدمت من العائلة لنادي الأسير، فقد تعرض علاء كرامة للضرب المبرح بواسطة أعقاب البنادق ما أدى إلى فقدانه الوعي، وكذلك معتز كرامة الذي أصيب بكسر في إحدى يديه، وسقوط سمير كرامة المصاب بشلل نصفي من على كرسيه المتحرك، بعد إلقاء قنبلة صوت باتجاهه.

كما تعرض 4 من أبناء جمال كرامة للضرب بواسطة أعقاب البنادق وأصيبوا برضوض وهم: ابنته جنة كرامة (18 عاما)، إضافة إلى شقيقها عثمان الذي تعرض للضرب على عينه ورأسه، وجميل شقيقهما الثالث الذي اعتقل وأفرج عنه لاحقا، علاوة على شقيقهم الطفل مؤمن (12 عاما) الذي تعرض أيضا لاعتداء.

وذكر كل من سامر وزهير كرامة أنهما تعرضا للضرب المبرح من خلال إلقائهما على الأرض وضربهما، ما تسبب بإصابتهما بخدوش ورضوض في الوجه، يُضاف إليهم فيصل كرامة الذي تعرض للضرب على بطنه.

يُشار إلى أن عائلة كرامة تتعرض منذ فترة إلى تهديدات من قبل قوات الاحتلال، ففي شهر آب/ أغسطس المنصرم اقتحمت قوات الاحتلال منزل جمال كرامة واعتقلته وسرقت سيارته، بعدما رفض تسليم زوجته لهم.‎

وقال النادي إن المئات من عمليات الاعتداء تنفذها قوات الاحتلال بحق عائلات المعتقلين الذين يتعرضون كذلك لاعتداءات وحشية منذ لحظة اعتقالهم؛ هذا عدا عن الإرهاب والرعب الذي تبثه في نفوس الأطفال، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير التي تحدثها في منازلهم، وسرقت بعض المقتنيات.