المنظمات الاهلية ترفض القرار الجديد باخلاء الخان الاحمر

رام الله- وطن: اعتبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال بتسليم اهالي قرية الخان الاحمر اخطارا جديدا يقضي بهدم التجمع طوعا خلال مدة اسبوع تنتهي في الاول من اكتوبر المقبل بمثابة تحدي جديد لارادة المجتمع الدولي الذي طالب دولة الاحتلال بالتوقف عن اية خطوات لهدم وترحيل التجمع البدوي الذي يضم نحو 40 عائلة وتتواجد منذ عشرات السنين في تلك المنطقة ، وامعانا منها في اطار تصعيد وتيرة الاستيطان والتوسع على حساب الارض الفلسطينية وضمن مشروع ممنهج يهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني تنفيذا لسياسات عنصرية لحكومة الاحتلال .

وجددت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم الاحد، في اعقاب اقتحام جنود الاحتلال صباح اليوم لخيمة الاعتصام، وتسليم اخطارًا خطيًا بالهدم مطالبتها للاتحاد الاوروبي، ودول العالم بالضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن اي اجراءات لهدم الخان الاحمر، ووصفت هذه الخطوة الجديدة بانها تندرج في اطار التهجيرالقسري، وفرض الوقائع على الارض لتكريس الاستيطان الاستعماري في تلك المنطقة ضمن ما يعرف بمشروعE1 الذي يهدف لفصل القدس عن محيطها، وقطع التواصل الجغرافي بين وسط الضفة والغربية شمالها وجنوبها، ودعت الشبكة لموقف حازم ازاء الاستهتار الاسرائيلي بكل القوانين والمواثيق الدولية، وشددت على اهمية الزامها بالكف عن سياساتها في تمرير المشاريع دون ان تخشى محاسبة دولية على جرائمها باعتبار الاستيطان جريمة حرب بموجب القانون الدولي .

ودعت الشبكة في بيانها لاوسع حملات المشاركة والاسناد للخان الاحمر، وتكثيف التواجد اليومي لحماية اهل القرية المهددة بالترحيل في اي لحظة، ورفض هذا القرار الجائر، وتعزيز صمود المتواجدين من نشطاء، ووفود تضامن دولي في خيمة الاعتصام الدائمة بمشاركة كافة الفعاليات الشعبية والاهلية وعلى مدار الساعة .