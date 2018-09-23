بيت لحم تستعد للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للنظافة

وطن: استضافت بلدية بيت احم ومجلس الخدمات المشترك اجتماعا تحضيريا لفعاليات اليوم العالمي للنظافة الذي تشارك فيه 158 دولة من دول العالم بفعاليات تطوعية من اجل تنظيف المئات من المدن في العالم.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس بلدية بيت لحم واشار الى ان هذا الاجتماع يهدف لمناقشة امرين مهمين هما، مشاركة بيت لحم بيوم النظافة العالمي وايجاد قطعة ارض لبناء مسلخ بادي.

واشار سلمان ان حملة النظافة العالمية التي تصادف يوم النظافة العالمي ٢٦ / ٩ ستكون بمثابة رسالة فلسطين الى العالم بانها جزءمن هذا النظام العالمي الذي يحافظ على نظافة كوكب الارض.

واشار الى ان مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة سيشرف على العمل مشددا على اهمية الموضوع مهم اعتبار اليوم يوم للفعاليات في محاولة للنه ص بنظافة المخافظة.

واكد سلمان على اننا كمجلس خدمات مشتركة نتعاون من اجل حل الامور في محيطنا و نامل من باقي البلديات العمل على تفعيل دورها في هذا اليوم من خلال انشطة وفعاليات تطوعية وتثقيف بهدف التغيير لبعض السلوكيات السلبية بالمجتمع.

ودعا رئيس بلدية بيت لحم الى اشراك المجتمع المحلي بالحنلة وتعميمها لتشمل كافة البلديات بالمخافظة مشددا على ضرورة تشكيل لجان احياء فكرة العمل التطوعي لتكون جزء من الفعاليات لازفي فترة او فعاليات اليوم العالمي بل يجب ان تكون المناسبة فرصة للترويج للنظافة والاستمرار بالعمل من اجلها.

واشار الى ان بلدية بيت لحم دعت لجان الاحياء للبلديات وستعلن عن جائزة للحي المميز بالنظافة بشكل دوري للحث على تعزيز الثقافة موضحا ان الفكرة هو مراكمة العمل.

من جهته تحدث اياد ابو ردينة مدير عام مجلس الخدمات المشتركة عن الفكرة الخاصة من وراء مشاركة محافظتي بيت لحم والخليل بفعاليات اليوم العالمي معربا عن امله ان تتطور فكرة مشاركة مختلف المحافظات بفعاليات اليوم في السنوات المقبلة.

واشار ابو ردينة الى ما تم انجازه وتحضيره لفعاليات اليوم العالمي للنظافة، الذي سيكون على مستوى دولي، وأكد ان المجتمع المحلي اصبح جزء في المشاركة بحملات النظافة ولم يعد يقتصر دور المواطن في القاء القمامة فقط.

وأكد على انها المرة الاولى التي ستشارك محافظة بيت لحم والخليل في الحملة العالمية للنظافة على مستوى فلسطين، وتم اختيار 46 موقع متفرق في محافظة بيت لحم في الريف الشرقي والغربي والمخيمات للعمل بالتوازي ابتداء من 10 صباحا وحتى بعد الظهر على شكل مجموعات، الى جانب التواصل مع التربية والتعليم والبيئة والبلديات المختلفة للمشاركة في الحملة.

وأشار الى امكانية مشاركة نحو 1000 مواطن في الحملة وتوفير جميع المواد اللازمة للحملة تحضيرا لها، حيث ستنطلق الحملة بماراثون البداية في 26 من الشهر الجاري.

وقال ابو ردينة ان الماراثون يظهر مدى جاهزية وعمل البلديات في محافظة بيت لحم، على امل ان يتم توسيعه كل عام بنشاطات اكثر، ليشمل جميع محافظات الوطن.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش وتقديم المقترحات الخاصة لتعزيز ثقافة النظافة ومنها احياء الايام التطوعية و عقد المجالس المحلية اجتماع شهري لمناقشة موضوع النظافة ووضع خطط لتعزيز النظافة الى جانب اهمية تشديد اجراءات عقابية لان تعزيز الثقافة بحاجة في بعض الاحيان لقوة القانون.