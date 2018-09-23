حزب الشعب يكشف لوطن مضمون الرسالة التي حملها الصالحي من الرئيس عباس للأسد

رام الله- وطن: سلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، اليوم الاحد، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، للرئيس السوري بشار الأسد، تتعلق بآخر التطورات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السورية، تبادل وجهات النظر فيما يفيد القضايا العربية.

تحرك فلسطيني: الصالحي يلتقي القيادة السورية ويسلم رسالة للرئيس الأسد

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لـوطن، إن الرسالة التي سلمها من الرئيس محمود عباس "ابو مازن" الى الرئيس السوري بشار الأسد تأتي ضمن تحرك فلسطيني هام لحماية حقوق شعبنا ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

‎وأكد الصالحي لـوطن، أن رسالة مشابهة وبذات المضمون سيجري تسليمها أيضا الى الرئيس اللبناني ميشيل عون.

‎وأضاف "واهم من يعتقد ان الشعب الفلسطيني لا يمتلك الخيارات في الدفاع عن حقوقه الوطنية".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب عصام بكر لـوطن: إن الصالحي ذهب إلى سوريا مبعوثاً عن القيادة الفلسطينية، حيث تضمنت الرسالة عدة بنود، أهمها ما يتعلق بإعادة إعمار مخيم اليرموك وإعادة النازحين جراء القصف الذي تعرض له المخيم، من قبل الجماعات الإرهابية.

وأشار بكر، إلى أنه قبل عدة اسابيع زار وفدٌ فلسطيني العاصمة السورية دمشق، من أجل إعادة أعمار مخيم اليرموك، وتم قبل ايام بدأ العمل بإعادة الاعمار، والآن يسير العمل وفق خطتين، الاولى إعادة النازحين الى المخيم، والثانية إعادة إعمار المخيم وتوفير مأوى للاجئين خصوصاً قبل موسم الشتاء.

وأضاف بكر: أن الرسالة تضمنت أيضاً التطورات السياسية في المنطقة وإيجاد صيغة مشتركة بين الدول التي لها أراضٍ محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لنقل ملف الأرض المحتلة للمؤسسات الدولية لإنهاء احتلالها.

ولفت، إلى أن الرئيس تمنى في رسالته بأن تستقر الأوضاع في سوريا، وتنتهي حالة العنف.

وكان الصالحي اقترح قبل أشهر بضرورة الوصول إلى صيغة مشتركة بين الدول التي لها أراضٍ محتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي (فلسطين، سوريا، لبنان)، وتحويل ملفها بشكل مشترك للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال.