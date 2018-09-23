أبو شهلا: مجهولون يرشقون موكبنا بالحجارة أثناء توجهنا من غزة إلى رام الله



غزة- وطن: وزير العمل مأمون أبو شهلا إن مجهولين اعترضوا، اليوم الأحد، قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، موكب وزراء من حكومة الوفاق الوطني، أثناء توجههم من غزة إلى رام الله، لحضور جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

وقال أبو شهلا، في تصريح لوكالة "وفا" الرسمية: "حاول مجهولون اعتراض مركبات وزراء في حكومة الوفاق الوطني، (وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا)، أثناء توجهنا من غزة إلى رام الله، عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، بشكل غوغائي ورشقوا المركبات بالحجارة".

وأضاف أن ما حدث مؤسف، وهو تعد على شخصيات عامة، محملا المسؤولية للأجهزة الامنية التي تسيطر على قطاع غزة.

ونفى أبو شهلا، الأنباء التي تحدثت عن دهس سائق مركبته لمتظاهرين حاولوا اعتراض موكبه أمام بوابة معبر بيت حانون.

وقال إن "ما يروّج حول دهس المتظاهرين كذب، وإن المتجمهرين حاولوا اعتراض الموكب، إلا أن السائق تجازوهم بسرعة دون أن يصيب أحدهم، مشيراً إلى أن تلك الاشاعات تم اختلاقها لتبرير موقف من يروج لها حول مهاجمة الموكب.