خسارة رابعة لناشئات فلسطين في التصفيات الآسيوية

بشكيك- وطن: أنهى منتخبنا للناشئات لكرة القدم تحت 16 عاما، اليوم الأحد، مشواره في التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها قيرغيزستان، بخسارة جديدة كانت أمام المستضيف منتخب قيرغيزستان.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لناشئات فلسطين في التصفيات، لكنها تعد الأفضل من حيث عدد الأهداف حيث خسر بهدف لهدفين، ليتذيل ترتيب المجموعة بدون أي رصيد.

وكان المنتخب استهل مشواره في التصفيات بهزيمة أمام اندونيسيا بهدفين لثلاثة، ثم خسر بنتيجة كبيرة أمام منتخب أستراليا بـ11 هدفا نظيفا، وفي اللقاء الثالث تعرض لهزيمة قاسية أمام منتخب الصين تايبيه بـ9 أهداف نظيفة، لتتلقى شباكه 25 هدفا، بينما نجحت لاعبات المنتخب في تسجيل 3 أهداف فقط.