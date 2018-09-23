داخلية غزة تعلن آلية وكشوفات السفر ليوم غدٍ عبر معبر رفح

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 2018/09/24:

وأوضحت أن الحافلات المراد سفرها، هي تحمل:

1) المسافرون الذين سلموا جوازات سفرهم اليوم الأحد ولم يتمكنوا من السفر.

2) المسافرون في الحافلة الرابعة والحافلة الخامسة (حتى الرقم 70).

ودعت على جميع المذكورين التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر (دون الحاجة لتسليم جوازات)، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

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