داخلية غزة تعلن آلية وكشوفات السفر ليوم غدٍ عبر معبر رفح
23.09.2018 07:00 PM
غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 2018/09/24:
وأوضحت أن الحافلات المراد سفرها، هي تحمل:
1) المسافرون الذين سلموا جوازات سفرهم اليوم الأحد ولم يتمكنوا من السفر.
2) المسافرون في الحافلة الرابعة والحافلة الخامسة (حتى الرقم 70).
ودعت على جميع المذكورين التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر (دون الحاجة لتسليم جوازات)، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.
للاطلاع على كشف المسافرين اضغط هنا