صور | موكب دراجات نارية يصل سفارة فلسطين لدى إيطاليا تضامنا مع شعبنا



روما- وطن: وصل موكب نادي دراجات "بيكر السهاري" النارية، اليوم الأحد، مقر سفارة فلسطين لدى إيطاليا، قادما من مدينة بولونيا، للتعبير عن تضامنه مع شعبنا.

وكان في استقبال الموكب، مستشار السفارة عمر الفقيه وطاقمها، ورئيس الجالية الفلسطينية يوسف سلمان، وأعضاء من الجالية، والعديد من الأصدقاء الإيطاليين المتضامنين مع شعبنا.

ورحب الفقيه بأعضاء الموكب، قائلا: "نرحب بجميع الأصدقاء الإيطاليين القادمين من مدينة بولونيا ومن باقي المدن الإيطالية على دراجاتهم، رغم معاناة السفر وقطع مسافة مئات الكيلومترات للتأكيد على وقوفهم وتضامنهم مع شعبنا وقيادته، وللتعبير عن موقفهم الثابت في دعم حقوقه وعلى رأسها حقه بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جهته، أكد قائد الموكب أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في هذه الأوقات الصعبة، وقال: "نحن هنا لنؤكد وبقوة على موقفنا التضامني مع الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس، ولنقول لا لقرار الإدارة الأميركية الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويستهتر بقرارات الشرعية الدولية".

بدورهم، أكد أعضاء الموكب أن هذه المسيرة تأتي كرد منهم على الماراثون التهويدي الذي نظمه الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.