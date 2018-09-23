صور | ضبط 500 شتلة ماريجوانا شرق جنين

جنين- وطن: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في جنين اليوم الأحد، مشتلاً للماريجوانا المخدرة في بلدة عربون شرق المحافظة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ورصد لأحد التجار تمكنت الطواقم مساء اليوم من ضبط بيت بلاستيكي مساحته دونم في بلدة عربون شرق جنين مزروعاً بأشتال يشتبه بأنها ماريجوانا، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتقدر بـ 500 شتلة تتراوح طولها حول 10 سم والقبض على التاجر.

وأشار البيان إلى تحويل التاجر لشرطة مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية.