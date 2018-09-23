إنقاذ 447 مهاجرا من الغرق في المتوسط

وطن- وكالات: أعلنت خدمة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا، الأحد، إنقاذ قرابة 447 مهاجرا غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط إثر قدومهم من سواحل شمال إفريقيا.

وقالت، عبر بيان، إنها أنقذت 447 مهاجرا كانوا على متن 15 قاربا صغيرا تم العثور عليهم في البحر المتوسط من قبل سفينة إنقاذ، السبت.

أوضح البيان أنه باستناء 12 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق صغير قرب جزيرة "مايوركا" الإسبانية، تم إنقاذ العدد المتبقي من المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لإسبانيا.

ووفقا للأمم المتحدة، لقى ما يقرب من 300 مهاجر حتفهم في المياه التي تفصل بين إسبانيا وإفريقيا منذ بداية 2018.

وإجمالا، لقى ألف و600 مصرعهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط، حسب المصدر ذاته.