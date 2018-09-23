المقدسي بكر عويس يعانق الحرية بعد 3 أعوام في الأسر

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الشاب المقدسي بكر محمد أبو بكر عويس، وذلك بعد أن أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

عويس والذي يبلغ من العمر اليوم (20 عامًا)، اعتقلته قوات الاحتلال قبل ثلاثة أعوام من على مقاعد الدراسة، مُتنقلاً خلال هذه السنين ما بين سجن "مجدو، وجلبوع، والرامون"، وكان آخرها سجن النقب الذي خرج منه اليوم.

وكان في استقباله في بلدته "رأس العامود" في القدس المحتلة عشرات الأصدقاء والرفاق والجيران، ممن كانوا ينتظرون حريته.