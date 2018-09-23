مصر تحكم بالسجن المؤبد ضد 66 متهماً من الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة

وطن- وكالات: قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و65 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث العدوة" التي وقعت جنوب البلاد في 2013، بحسب ما قال الدفاع.

حكمت محكمة مصرية على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد الذي يوازي في مصر السجن 25 عاما. ووجهت لبديع نحو 35 تهمة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي على خلفية أحداث ترجع للعام 2013 وعرفت في الإعلام باسم "أحداث العدوة" نسبة إلى مركز العدوة الواقع في صعيد مصر بالقرب من محافظة المنيا.

وحكم أيضا على 65 متهما آخرين في القضية بالمدة نفسها. وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي في فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات المنيا حكمت بالسجن المؤبد على 66 متهما وبرأت 288 آخرين.

والحكم الصادر الأحد ليس الحكم المؤبد الوحيد بحق مرشد الإخوان، التنظيم الذي صنفته السلطات المصرية "إرهابيا" في نهاية 2013، فهناك أكثر من خمسة أحكام بالسجن المؤبد أصدرتها المحاكم المصرية بحق بديع بينها ثلاثة أحكام نهائية.