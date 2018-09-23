"إبداع المعلم" رئيساً للائتلاف.. "التربوي الفلسطيني" ينتخب لجنته التنسيقية

رام الله- وطن: انتخبت المؤسسات الأعضاء في الائتلاف التربوي الفلسطيني لجنتها التنسيقية، اليوم الأحد، في اجتماع عقد في الأردن، وانتخبت الجمعية العمومية 11 عضواً من أصل 18 مؤسسة مرشحة لخوض الانتخابات، حيث تشكلت اللجنة التنسيقية الجديدة المنتخبة من كلاً من مركز إبداع المعلم، الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، شركاء في التنمية المستدامة، جمعية مدرسة الأمهات، مؤسسة ملتقى الطلبة، اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، لجان العمل الصحي، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، مركز يافا الثقافي وطاقم شؤون المرأة.

وبدأت الجمعية العمومية للائتلاف اجتماعها بجلسة غير عادية تم خلالها اتخاذ قرار بزيادة عدد أعضاء اللجنة التنسيقية في الضفة إلى 11 عضو، وفي قطاع غزة إلى 7 أعضاء، وعلى أن يكون الرئيس هو الصوت المرجح لأي قرارات في حال التساوي في عدد الأصوات، ومن ثم عقدت الجمعية العمومية جلستها العادية التي تضمنت عرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي لعام 2018، حيث تم قرارهما بالإجماع، وقدمت اللجنة التنسيقية السابقة استقالتها وجرت بعدها انتخابات للجنة التنسيقية الجديدة.

وقد عقدت اللجنة التنسيقية المنتخبة اجتماعها الأول من أجل توزيع المناصب، حيث تم اختيار مركز إبداع المعلم رئيسا وشركاء في التنمية المستدامة نائبا واتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية أمينا للسر واختيرت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية أمينا للصندوق، بالإضافة لعضوية كل من لجان العمل الصحي، ومؤسسة ملتقى الطلبة، وجمعية مدرسة الأمهات، وطاقم شؤون المرأة، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، مركز يافا الثقافي و جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وقد عقد هذا الاجتماع بعد اختتام ورشتي عمل تدريبيتين نظمها الائتلاف التربوي الفلسطيني من أجل تطوير قدرات المؤسسات الأعضاء في مجال تحليل السياسات العامة، ومجال رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة في الحق التعليم، واستمرت الورشة على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة 24مؤسسة من أعضائه.

والجدير ذكره أن الائتلاف التربوي الفلسطيني وهو إطار أهلي مؤسساتي، يعمل للضغط والتأثير في السياسات وصولاً الى سياسات وتشريعات تضمن وصول كافة الأطفال في فلسطين إلى تعليم نوعي ومجاني وإلزامي. بما يتلاءم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية العالمية. ويضم في إطاره الائتلافي جمعيات واتحادات ونقابات ولجان، تعمل معا للوصول لبيئة تربوية آمنة منسجمة دامجة معززة للهوية الوطنية.

وتأسس الائتلاف التربوي الفلسطيني عام 2007 بمبادرة من مركز إبداع المعلم بهدف تجميع كافة الجهود العاملة في قطاع التعليم في فلسطين، لتشكيل جسم ضاغط ومؤثر على السياسات التربوية الفلسطينية وصولاً إلى مخرجات نوعية في التربية والتعليم، إضافة إلى التنسيق والتشبيك بين كل المؤسسات الفاعلة في برامجها لصالح قطاع التعليم، من أجل تحسين الخدمات المقدمة والحصول على مخرجات نوعية للتعليم في فلسطين.