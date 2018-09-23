استشهاد الشاب عماد اشتيوي و14 إصابة في غزة

غزة- وطن: استشهد شاب وأصيب أكثر من 14 آخرين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بفعالية ليلية على الحدود الشرقية للقطاع، فيما أطلقت طائرة استطلاع صاروخا قرب موقع "ملكة" شرق غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأعلنت صحة غزة استشهاد الشاب عماد داوود اشتيوي (21 عاما) جراء إصابته بعيار ناري في الرأس شرق غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى إطلاق قوات الاحتلال النار بكثافة تجاه الشبان وإطلاق قنابل الغاز مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

واندلعت الليلة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال بفعاليات ليلة يطلق عليها "الإرباك الليلي" على طول الحدود الشرقية للقطاع.