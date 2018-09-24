خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": دون كيشوت

بتصوري أيها الأحبة أن الكاتب الاسباني ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا كان الأسبق منا جميعا في فهم معالادت الحياة وصناعة " الحمقى" وذلك عندما ألف روايته الشهيرة " دون كيخوتي دي لا مانتشا " والتي نعرفها نحن منذ صغرنا بـ " دون كيشوت ". وكان ذكيا أيضا عندما نشر روايته على جزئين بين أعوام 1605 و1615، تماما كما هو حالنا حاليا نتأرجح بين نسيم البر ونسيم البحر.

وليس من باب الصدفة أن جهابذة النقد الأدبي في العالم أعتبروا صدور الرواية وقتها بمثابة الانطلاقة الجديدة في الرواية الأوروبية الحديثة.

وكي تكتمل الفكرة من هلوستي لا بد من الاشارة الى أن الكاتب ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا قبل كتابته الرواية كان قد زج به في السجن الملكي في مدينة إشبيلية لمدة أربعة أشهر ( من أيلول الى كانون أول ) من عام 1597 بعد إفلاس البنك الذي كان يضع فيه أمواله، حيث تم توجيه تهمة اختلاس المال العام الى الكاتب بعد ثبوت وجود مخالفات في حساباته، كما هو حال الكثير من "دون كيشوت" في أيامنا الحالية.

وفي السجن، وُلدت رواية دون كيشوت كأول عمل يسهب في شرح تقاليد الفروسية والشهامة. وتماما كما ظهرت الرواية في جزئين حيث تم نشر الجزء الأول بعنوان العبقري النبيل" عام 1605 وجرى نشر الجزء الثاني هام 1615 بعنوان "العبقري الفارس" نعيش إرهاصات قضيتنا الفلسطينية اليوم، فنخرج من حقبة تاريخية لنلج الى حقبة أخرى تشكل جميعها فصولا من مسلسل طويل يستهدف الشعب الفلسطيني برمته.

وفقا لشبكة المعلوماتية "ويكبيديا" فإن أحداث الرواية تدور " حول شخصية ألونسو كيخانو، رجل نبيل قارب الخمسين من العمر يقيم في قرية في إقليم لامانتشا، وكان مولعًا بقراءة كتب الفروسية والشهامة بشكل كبير. وكان بدوره يصدق كل كلمة من هذه الكتب على الرغم من أحداثها غير الواقعية على الإطلاق. فقد ألونسو عقله من قلة النوم والطعام وكثرة القراءة ويقرر أن يترك منزله وعاداته وتقاليده ويشد الرحال كفارس شهم يبحث عن مغامرة تنتظره، بسبب تأثره بقراءة كتب الفرسان الجوالين، وأخذ يتجول عبر البلاد حاملًا درعًا قديمة ومرتديًا خوذة بالية مع حصانه الضعيف روسينانتي حتى أصبح يحمل لقب دون كيخوتي دي لا مانتشا، ووُصف بـ فارس الظل الحزين. وبمساعدة خياله الفياض كان يحول كل العالم الحقيقي المحيط به، فهو يغير طريقته في الحديث ويتبنى عبارات قديمة بما كان يتناسب مع عصر الفرسان. فيما لعبت الأشخاص والأماكن المعروفة دورًا هي الأخرى بظهورها أمام عينيه ميدانًا خياليًا يحتاج إليه للقيام بمغامراته. وأقنع جاره البسيط سانشو بانثا بمرافقته ليكون حاملًا للدرع ومساعدًا له مقابل تعيينه حاكمًا على جزيرة وبدوره يصدقه سانشو لسذاجته. كما يحول دون كيخوتي بمغامراته الفتاة القروية جارته إلى دولثينيا، السيدة النبيلة لتكون موضع إعجابه وحبه عن بعد دون علمها".

وينتهي الأمر بدون كيشوت أنه يظن أن طواحين الهواء هي رتل من الأعداء فيتوجه نحوها ليحاربها بسيفة الخشبي، تماما كما يفعل البعض في أيامنا هذه يناطحون " طواحين الهواء".

وعلى الرغم من أن الرواية أكتسبت شهرة عالمية الى يومنا هذا ومن يدري ربما عبر سنوات البشرية لاحقا، إلا أن هناك حقيقة ثابتة مفادها أن كاتبها كان لصا متحايلا على القانون، وبطلها كان رمزا للفروسية السطحية والشهامة المزيفة، وهذا ينطبق على معظم قادة فصائل اليمين واليسار في مجتمعاتنا الذين إستغلوا رفاقهم ( أعضاء الهيئات القيادية) كحال ذلك الجار لبطل الرواية الذي إستطاع أن يخدعه بأحلامه وخرافاته ليخرج معه في رحلته الإسطورية الخاوية ليكون حاملًا لدرعه مع وعد بتنصيبه حاكمًا بعد عودتهم منتصرين، فتحولت قيادات فصائل اليمين أو اليسار الى " السيد والأجير" بوهم هذا المنصب أو ذاك في المكتب السياسي أو اللجنة المركزية أو غيرها من الهيئات القيادية.

وعند الأزمات يظهر رأس فصيل اليمين أو اليسار في مجتمعانتنا العربية على أنه " المسيح المنتظر" الحالم بحلم "الفروسية الوهمي" فينفذ مغامراته التي هي ليست أكثر من وحي خيالة فقط حيث أن خياله ( الاقتصادي وغيره) الخصب جعله يرى ساحات النزال والكر والفر في طواحين الهواء فيذهب بنفسه لمقارعتها ظانا منه ( ومن بعض من حوله) أنه صاحب المأثرة الفردية والتضحية في زمن تدور فيه عجلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية نحو رأس المال.

إن المغامرات وبضمنها محاولة قلب مفاهيم وأسس الاقتصاد ومعادلاته هي بمثابة كرة ثلج تتدحرج وتضع الجميع في دوامة تشدهم الى اسفل فأسفل .. نحو الحضيض والغرق، فيخسر المرء معها نفسه وتاريخه وتاريخ غيره ويتحول الى تابع، لا كلمة له ولا موقف تماما كما "سانشو" جار "دون كيشوت" الذي تحول الى تابع له .. يبرر .. ويبرر .. ويبرر.

إياك أعني وإسمعي يا جارة ... كم دون كيشوت في عالمنا .. كم دون كيشوت في مجتمعاتنا العربية بل وحتى في الشأن الفلسطيني.

ألم أقل لكم أن الكاتب الاسباني اللص ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا كان الأسبق منا جميعا في فهم معالادت الحياة وصناعة " الحمقى"؟