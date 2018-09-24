اضراب شامل لمؤسسات "الأونروا" في غزة

غزة- وطن: شلّ الإضراب الشامل اليوم الاثنين، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، ضمن خطوات تصعيدية قرر اتحاد الموظفين اتخاذها رفضًا لسياسات التقليص المتبعة وتأكيدًا على حقوق الموظفين.

وشمل الإضراب المدارس والعيادات الطبية وغيرها من المرافق التابعة لـ "أونروا"، بمشاركة أكثر من 13 ألف موظف من كافة القطاعات.

ومن المقرر ان يعلن الاتحاد يوم الخميس القادم عن إجراءات نقابية غير مسبوقة بحجم ما وصفه "جريمة فصل الموظفين".