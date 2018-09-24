فضل شاكر يطلق أغنية جديدة: "بديت أتعافى بديت أطيب"

وطن: أصدر المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة، هي الأولى له بشكل رسمي بعد عودته من الاعتزال الذي دام نحو ست سنوات.

وحملت أغنية فضل شاكر الجديدة عنوان "بديت أطيب"، في إشارة إلى عودته إلى حياته السابقة، بعد الأحداث المثيرة التي مرت بها مسيرته.

ويقول فضل شاكر في أغنيته الجديدة: "بديت أتعَافى من جرحك بديت أطِيب.. بدا ظنْ الأمَاني

في جُروحي يخِيب".

وتابع: "كَتبت المَاضي في صفحة وطوِيت.. الباقِي بالنسيَان تألم أمسْ من جرحُه وبكره ودع الي

كَان أنا ماودي أعلمكْ بدِيت أنسَى حرُوف اسمك".

وأيضا: "وإذا مرّيت بالصدفة على بَالي يقُول البَال مَا يهمكْ.. بديت أحبني من غِيرك بديت أعشقْ تفاصيلّي.. وأقُول اليُوم أنا أحسن بدُون جرَاح أحاكي بكرة من دُونك ويحكي لي تعَافينا أنا وقلبِي وروحي".

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر محمد، نجل فضل شاكر، وهو مطرب أيضا، اللائحة الرسمية لبراءة والده من عدة تهم، هي "تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال الناس".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "وللتذكير، فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني".

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحمد الأسير، ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، صدر بحق شاكر حكم عسكري بالسجن 15 عاما، مع تجريده من حقوقه المدنية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عبرا"، التي وقعت بين أنصار الشيخ الأسير والقوات اللبنانية العام 2013، وقُتل على إثرها 18 جنديا لبنانيا، وأصيب آخرون.