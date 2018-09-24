الجبهة الديمقراطية تستنكر جريمة استهداف العرض العسكري الإيراني في الأهواز

رام الله- وطن: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاعتداء الدامي الذي استهدف عرضاً عسكرياً للجيش الإيراني وعدداً من المواطنين في مدينة الأهواز جنوب غربيّ إيران، وخلّف عشرات القتلى والجرحى.

واعتبرت الجبهة أن "هذه الجريمة لن يستفيد منها سوى أعداء إيران"، مؤكدةً أنها "لن تنال من تماسك الشعب الإيراني وقيادته، ومواقف إيران في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة المشاريع الأميركية – الإسرائيلية".

وتقدمت الجبهة بأحر التعازي والمواساة للشعب والقيادة الإيرانية وأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأعربت الجبهة عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثقتها العالية بأن الشعب الإيراني وقيادته سيتجاوزون هذه المحن والتحديات التي تسعى للعبث في استقرار وأمن إيران.